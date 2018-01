Obispos de Italia y Francia cambian oración del Padre Nuestro

viernes, 26 de enero de 2018

Luego que el papa Francisco dijo públicamente que considera inexactas algunas traducciones de la famosa oración del Padre Nuestro, los obispos de Italia y Francia aplicaron cambios en sus versiones, mientras los alemanes deliberaron mantenerla intacta en su idioma.

Todo surgió de una reflexión compartida por Francisco con la televisión italiana TV2000 algunas semanas atrás, durante la cual consideró incorrectas algunas frases de la oración en idiomas como el italiano o en inglés.

De hecho, los católicos en Italia dicen “non ci indurre in tentazione, que podría traducirse como “no nos induzcas a la tentación o “no nos empujes a la tentación. Algo similar ocurre en la lengua inglesa con las mismas palabras (lead us not into temptation).

Jorge Mario Bergoglio considera más correcta la forma en español que dice “no nos dejes caer en la tentación. “Soy yo el que cae, no es Dios que me arroja a la tentación para después ver cómo me he caído. Un padre no hace eso, un padre ayuda a levantarse inmediatamente”, explicó él mismo a la televisión.

Ya desde el pasado 2 de diciembre, en las iglesias de Francia entró en vigor el Padre Nuestro con forma similar a la española para sustituir una versión que decía: “no seamos sometidos a la tentación.

Por otra parte, los obispos italianos anunciaron haber decidido finalmente introducir modificaciones en el Misal Romano, el libro litúrgico de uso común, para cambiar la frase equívoca ya citada con la más adecuada “non abbandonarmi alla tentazione (“no me abandones a la tentación).

A decir verdad, esa versión ya había sido introducida en la Biblia de la Conferencia Episcopal Italiana de 2008, pero nunca había sido trasladada a las celebraciones cotidianas. Ahora se aprobó una introducción inmediata.

Asimismo, los obispos alemanes debatieron la posibilidad, pero prefirieron mantener intacta su vigente versión, argumentando la existencia de “fuertes razones filosóficas, exegéticas, litúrgicas y, por cierto, ecuménicas.

La Conferencia Episcopal Alemana señaló esta semana en un comunicado que ese verso en su idioma habla de “la confianza de ser transportado y redimido por Dios todopoderoso.