Pierde funeraria cuerpo de abuela; da otro en su lugar

Florida.- Desagradable sorpresa se llevó una familia, quienes se disponían a celebrar el funeral de la abuela, cuando se dieron cuenta que no era el cuerpo de su familiar, por lo que empezaron a cuestionar a los trabajadores de la funeraria que se había hecho cargo de los trámites de velación.

La familia empezó a sospechar que no era el cuerpo de la abuela Norma, cuando se dieron cuenta que la persona dentro del ataúd no tenía el lunar que distinguía a la occisa, por lo que la funeraria no tuvo más que aceptar que había perdido el cuerpo de su pariente.

Al cuestionar a los empleados de la funeraria, ellos alegaron a su defensa que el lunar lo taparon con el maquillaje, sin embargo, la familia no se quedó conforme con la explicación, e iniciaron una minuciosa investigación del cuerpo.

Examinado el cuerpo, llegaron a los pies, donde despejaron sus dudas, el cadáver tenía todos los dedos de los pies intactos, pero en realidad a Norma le faltaba uno, por lo que de inmediato reclamaron a la agencia pues no se trataba del cuerpo de su pariente.

Al verse descubiertos los empleados de la funeraria, aceptaron que no era el cuerpo de la abuela, pero además no sabían qué había pasado, ni dónde se encontraban sus restos, según lo informaron.

Dos días después de conocerse el caso, una familia se comunicó a los servicios de Roy Mizell & Kurtz para informar que ellos habían velado un cuerpo con las características de la abuela Norma.