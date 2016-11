Predicen muerte del presidente electo Donald Trump

Jueves, 10 de noviembre de 2016

La vidente Deseret Tavares, predice que Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, morirá. Eso dijo la puertorriqueña en el programa Un nuevo día (Telemundo). Ella vaticinó que el candidato republicano ganaría la presidencia estadounidense, como ya es un hecho. Ahora Tavares pronostica que Trump podría sufrir un atentado de muerte.

“Donald Trump es algo muy interesante porque yo veo que él la última hora va a salir con una carta que tiene guardada. Ahí le quita toda la credibilidad a Hillary y es una situación que lo ayuda a él a retomar fuerza. Es muy probable que él gane la presidencia”, dijo entonces a Un nuevo día. “Los latinos todos le tienen un poquito de miedo, pero las cartas dicen que él nos va a ayudar con una reforma migratoria donde él si va a cumplir y va a reestructurar todo lo que viene siendo el campo financiero de Estados Unidos como también los inmigrantes”.

Ahora la vidente regresó al show y habló de lo que ve en el futuro del presidente electo. “Yo veo que él va a implementar una serie de cambios en la economía que va a ser muy bueno para el país, pero es un proceso que va a tardar mucho tiempo. Él va a empezar a estabilizar y a mover muchas cosas, a hacer muchos cambios. Veo que es un proceso que es lento. Le puede tomar de cuatro a siete años para que él cumpla la meta que tiene en mente”.

También hizo otra impactante revelación sobre un inminente peligro en la vida de Trump. “Las cartas me aseguran que es muy probable que él tenga un atentado, incluyendo la muerte. Un atentado a la vida de él que le puede costar la vida”. “A él las cartas le marcan asesinato. Yo lo veo que él está haciendo una especie de evento al aire libre y una persona joven, como de 34 años, es la persona que lo ataca. No estoy segura de dónde viene, pero por lo que yo pude ver es una persona que no es del Medio Oriente, sino que es de aquí, americano. Es de pelo oscuro o castaño”, añadió. “Estoy muy preocupada por eso porque si ese es el presidente que Dios nos mandó, tenemos que pedir por él y ojalá que podamos pedir protección para que esto no pase. Es en los primeros dos años o dos meses del término, para febrero”.

Tavares también predijo la reciente muerte de Juan Gabriel meses antes de que ocurriera. “Juan Gabriel va a tener un susto muy fuerte, puede ser que tenga un ataque cardíaco alrededor de octubre o septiembre del año entrante”, dijo ella en el 2015.