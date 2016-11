“Si él no fuera mi padre lo rociaría con gas pimienta”: Ivanka Trump

Lunes, 28 de noviembre de 2016

La comunicadora Sarah Kenzior encendió el ciberespacio durante el Día de Acción de Gracias cuando recordó una declaración hecha por la hija del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de quien dijo en una entrevista televisiva que: “Si él no fuera mi padre, lo rociaría con Mace”.

El comentario de Ivanka se dio luego de que el magnate y empresario declarara en otra emisión de carácter televisivo que si ella no fuera su hija, “quizás estaría saliendo con ella”.

Cabe recordar que esa no fue la única vez en que el candidato republicano habló de ella en términos parecidos, pues en 2015 Trump expuso: “es realmente una belleza, si no estuviera casada y, ya sabes, yo no fuera su padre.

Mace es una marca de un gas pimienta que utilizan sobre todo mujeres para defenderse de ladrones y acosadores.

La frase fue publicada originalmente por el diario local Chicago Tribune y fue recuperada por Kendzior este jueves.

Durante el periodo de campaña, el ahora presidente electo de los Estados Unidos fue acusado por diversos sectores de la población de sostener una postura misógina, además de que algunas mujeres denunciaron que fueron agredidas de forma sexual por Trump.

Con información de RT

Escrito por La Silla Rota