Transmite su muerte porque su hija no le pidió permiso para casarse

CIUDAD DE MÉXICO. – Un hombre en Turquía compartió a través de Facebook Live el momento en que se dispara en la cabeza, ya que su hija no le pidió permiso para casarse.

Ayhan Uzun, de 54 años, utilizó el video en vivo de la plataforma para mostrar su descontento con la decisión de su hija, y el cansancio que sentía por la falta de respeto a su familia.

Nadie me preguntó. Nadie me trató como un hombre. Mi suegro tomó mu lugar y sin ningún derecho aprobó la boda de mi hija. Nadie dijo ‘el padre de esta chica está vivo’. Hubiera esperado que mi hija y mi familia me dijeran ‘ven padre, quédate con nosotros’. Mi esposa me llamó y ella me dijo. Yo le dije a ella que porque no vinieron a decirme y ella contestó ‘No podemos hacerte una visita personal”, relata el hombre en el video, de acuerdo a la traducción realizada por The Mirror.