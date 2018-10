Trump es un vampiro financiero: Los Ángeles Times

Los Ángeles, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no es un empresario de creación de riqueza, sino un vampiro financiero que extrae dinero de empresas, dejando atrás a trabajadores, vendedores y gobiernos no remunerados”, afirmó hoy el diario Los Ángeles Times (LAT).

En este se hace referencia al reciente reportaje del diario The New York Times en el que se entrevistó por 18 meses a personas que trabajaron para o con la familia Trump y analizó más de cien mil documentos.

En el reportaje, el diario pinta un retrato “sin precedentes en alcance y precisión” del dinero de la familia Trump, incluido el “fraude absoluto” que enriqueció al hombre que está ahora como presidente en funciones. Esas palabras extraordinarias requieren que prestemos mucha atención, recomendó.

En una colaboración sobre este asunto aparecida este jueves en LAT, firmada por un experiodista de Los Ángeles Times y el New York Times, David Cay Johnston, quien además es el autor de The Making of Donald Trump, “es aún peor de lo que piensa: lo que la administración de Trump está haciendo a Estados Unidos”.

“Seguir el dinero de Trump expone la terrible verdad: nuestro presidente es un ‘vampiro financiero’”, insistió la colaboración aparecida en la sección editorial del más importante diario en el oeste de Estados Unidos.

Los estadounidenses enfrentaron el martes un problema profundo, que desafía nuestro compromiso con el gobierno democrático y la justicia responsables.

Es una terrible verdad que debemos enfrentar ahora que The New York Times ha publicado una exposición documentada de 14 mil palabras que alega décadas de finanzas de la familia Trump profundamente corruptas, se indicó.

Los registros financieros filtrados revelan décadas de engaños fiscales calculados, según The New York Times. El padre Fred Trump creó 295 fuentes de ingresos para transferir dinero a sus hijos, muchos de los cuales parecen haber violado las leyes.

Un abogado del presidente afirmó que las acusaciones publicadas son falsas y que los informes son “extremadamente inexactos”, pero los reporteros citan estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, facturas y declaraciones de impuestos que revelan la aparente evasión de casi 500 millones de dólares en impuestos al dinero de hoy.

En un esquema, el valor de las propiedades transferidas de Fred Trump a sus hijos fue descontado en un 94 por ciento.

Los precios pagados por refrigeradores y estufas se inflaron en un 46 por ciento, lo que permitió deducciones impositivas deshonestas al engañar a las personas en los apartamentos Trump con renta estabilizada al justificar rentas más altas

“Como el experiodista fiscal de ese periódico y un periodista que ha cubierto a Donald Trump durante más de 30 años, esto no fue una sorpresa. En 1990 rompí la historia de que Trump no era multimillonario. Me llamó mentiroso durante meses, hasta que tuvo que poner documentos en el registro público que demostraba que valía $ 295 millones”, explicó.

“No hay una chispa de evidencia verificable que muestre que Donald sea tan rico como afirma. El candidato Trump dijo que tenía un valor de más de 10 mil millones de dolares, pero su declaración de divulgación presidencial de 2017 muestra solo mil 400 millones.

“Millones de estadounidenses creen que Trump es un moderno Midas. Creen que el presidente los sacará de los tiempos difíciles, después de medio siglo durante el cual los súper ricos florecieron y sus ingresos fueron casi planos”, advirtió.

“La terrible verdad es que el hombre de la Oficina Oval no es un empresario de creación de riqueza, sino un vampiro financiero que extrae dinero de las empresas, dejando atrás a los trabajadores, vendedores y gobiernos no remunerados”, subrayó.

“El padre del presidente tuvo su inicio en la especulación, por una suma de millones de dólares, de los programas para ayudar a los GI que regresaban a obtener una vivienda, lo que llevó al presidente Eisenhower a lanzar un ataque.

Donald Trump ya es un truco de impuestos comprobado. Admitió fraude de impuestos de ventas en 1983. Perdió dos juicios de fraude civil de impuestos sobre la renta. Su propio abogado tributario, Jack Mitnick, señaló que la declaración de impuestos de Trump en 1984 fue fraudulenta”, señaló.

Los registros judiciales muestran cómo Trump y sus hijos engañaron a los inversionistas en proyectos de condominios fallidos en Baja California y Florida.

Trump prometió a los luchadores que pagaron decenas de miles de dólares para asistir a la Universidad de Trump que elegiría un profesorado y les daría una mejor educación que las mejores escuelas de negocios. Eso no es lo que pasó. Al final, Trump devolvió 25 millones de dólares después de insistir en que no había hecho nada malo.

Un proyecto de Trump en Nueva York empleó a cientos de trabajadores que estaban en Estados Unidos sin permiso, les pagó salarios ridículamente bajos y los trabajó más allá de los límites legales.

Negó conocer la situación, pero un juez dijo que el testimonio de Trump no era creíble. Trump prometió mostrar a los votantes que su tercera esposa inmigrante, Melania, siempre trabajó legalmente. Los registros de negocios muestran que ella trabajó ilegalmente como modelo, aseguró.

El reparador de Trump, Michael Cohen, está hablando con el asesor especial Robert S. Mueller III. También lo está su exgerente de campaña, quien junto con el primer hijo de Trump y su yerno, abrazó con entusiasmo la oferta de ayuda de campaña del Kremlin.

El primer asesor de seguridad nacional de Trump se declaró culpable de ser un agente no registrado para los intereses rusos en Turquía. El yerno Jared Kushner intentó utilizar los canales diplomáticos rusos para comunicarse en secreto con Moscú.

“Para muchos estadounidenses, la verdad es demasiado horrible para considerar que Donald Trump podría ser un criminal, un estafador tremendamente exitoso. Bien puede ser desleal. Para aquellos que entienden lo que es Trump, la verdad fundamental es que los controles y balances de nuestra Constitución nos están fallando”, puntualizó.

“La mayoría republicana en el Congreso se niega a investigar adecuadamente a Trump. Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, está lanzando una votación sobre el nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh, cuyos escritos legales indican que podría proteger a Trump de las fuerzas de la ley”, aseveró.

Los fiscales, las autoridades fiscales, los reguladores de los casinos y otros funcionarios del gobierno parecen haber dejado que la familia Trump se salga con la suya con una conducta deshonesta una y otra vez, indicó.

Necesitamos ver las declaraciones de impuestos de Trump, y los libros y registros detrás de ellas, de este siglo. Y si muestran engaño, debemos hacer cumplir las leyes que Trump violó, finalizó.