Trump prepara ataque contra Carlos Slim por apoyar a Clinton: WSJ

Viernes, 14 de octubre de 2016

The Wall Street Journal destacó que Trump acusaría a Slim de formar parte de una coalición que trabaja en coordinación con la campaña de Clinton

El candidato republicano presidencial, Donald Trump, prepara ataques contra el empresario mexicano Carlos Slim, quien supuestamente forma parte de una campaña global en su contra en colusión con la demócrata Hillary Clinton, apuntó el diario The Wall Street Journal (WSJ).

En su edición de este viernes, el rotativo destacó que Trump acusaría a Slim de formar parte de una coalición que trabaja en coordinación con la campaña de Clinton a fin de desprestigiarlo al generar informes de prensa basados en acusaciones de abusos sexuales ocurridos décadas atrás.

Los ataques, que podrían iniciar este mismo viernes, recordarían que Slim es un accionista de la compañía editora del diario The New York Times, que publicó esta semana dos testimonios de mujeres que aseguran haber sido tocadas de manera inapropiada por Trump.

Trump destacaría asimismo que Slim es un donante de la Fundación Clinton, lo que lo llevaría a concluir que el empresario mexicano tiene un interés en impulsar la campaña de su rival demócrata, de acuerdo con un asesor del republicano, que no fue identificado.

“Atacar al multimillonario mexicano permitiría a Trump pegar a varios objetivos”, de acuerdo con el Journal. La permitiría criticar al Times, que a menudo ha calificado de “fracasado”, además que resaltaría que esta empresa debió ser “rescatada” financieramente por un extranjero.

“Es totalmente falso”, dijo Arturo Elías, vocero de Slim, quien subrayó que las contribuciones de Slim a la Fundación Clinton son públicas. Añadió: “claro que no estamos interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Ni siquiera estamos activos en la política mexicana”.

Slim posee 17 por ciento de las acciones clase A de The New York Times Co., lo que lo convierte en el principal accionista de la editorial. Asimismo, Slim ha contribuido entre 250 y 500 mil dólares a la Fundación Clinton desde que fue creada.

Arthur Sulzberger Jr., director encargado de la publicación del diario, asentó que Slim es un “excelente accionista que respeta plenamente los límites relativos a la independencia de nuestro periodismo”.

Sulzberger, quien es parte de la familia que controla la empresa al poseer más del 90 por ciento de las acciones clase B, enfatizó que Slim “nunca ha buscado influir en lo que informamos”.

Por su parte, Brian Fallon, secretario de prensa de Clinton, indicó que el ataque que involucra a Slim es “sólo otra desquiciada teoría de la conspiración de la derecha proveniente de la cada vez más desesperada campaña de Donald Trump”.

Carlos Slim, Clinton, Trump Encuentra mas notas relacionadas a estas Etiquetas: ataque