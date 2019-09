A mi hijo le hicieron bullying hasta matarlo

Liverpool, Reino Unido.- Un joven de 19 años fue encontrado muerto en su cuarto después de ser acosado, ser víctima de bullying y ser chantajeado a través de Xbox.

Su cuerpo fue encontrado por su madre de 52 años, que al entrar a su cuarto, encontró el cuerpo del joven colgado.

Joel, vivía en Liverpool junto a su madre, era el único hijo que quedaba en casa. «A donde quiera que iba, tenía un impacto en la vida de las personas. Estaba lleno de amor».

Chantajeado por una foto desnudo

Un día entré a su habitación, Joel me dijo que alguien en su escuela decía compartir fotos desnudas de él, pero él aseguró que no se trataba de él, que no me preocupara

Dijo Ruthmarie, la madre de 52 años, quien cuenta que después se sabría que las fotos sí eran de él, pero la madre en ese momento pensó que podría afrontarlo.

Tres días antes de que muriera, escuché que se burlaban de él en Xbox, le decían varios apodos como ‘va***a’

Esto le causaría depresión, pero Joel no le mostraría su tristeza a su madre. Ella cuenta que el chico se encontraba «más tranquilo que de costumbre y dormía mucho»: estaba deprimido.

Poco después de esto, su madre y él fueron a visitar a un amigo suyo que había tenido un bebé. Joel se miraba más optimista, y parecía que afrontaría el problema, incluso se había interesado en ir al gimnasio. Sin embargo sucedió lo inesperado y se suicidó.

Hubiera corrido hasta el final de la tierra y de regreso para protegerlo, habría ido directamente a la policía si hubiera sabido lo malo que había sido para Joel

Dijo la madre, quien no imaginaba la magnitud del problema. Ruth sospecha que su hijo pudo ser chantajeado por Xbox tres días antes de cometer suicidio, ya que le habría pedido una gran cantidad de dinero. Ahora la mamá se arrepiente de no haberle entregado el dinero del supuesto chantaje.

Joel tenía Asperger

«Además de que lo acosaran, jugaban con su mente y también lo engañaban para comprar videojuegos», cuenta la madre que su hijo tenía Asperger y dificultad de aprendizaje.

Posteriormente, las versiones de que había sido chantajeado y las burlas como acoso fueron confirmadas. Fue «perseguido» acosado por trolls, desde que divulgaron una foto de él desnudo en noviembre del 2018.

Solo quería que Joel fuera feliz, si se reía o sonreía, yo era feliz. Se aprovecharon de la condición de Joel

El joven iba a comenzar a estudiar en la Universidad Ciencias del Deporte este mes. Además del Xbox le gustaba el fútbol, y era aficionado del Liverpool (LFC), su equipo favorito.

Autoridades

Inicialmente, se abrió una investigación por la muerte de Joel y se aplazó a principios de este año con la investigación completa programada para este noviembre.

Un elemento de la policía de Merseyside declaró que un hombre habría sido arrestado «bajo sospecha de compartir material con la intención de causar angustia después de que se compartió material durante 2018».

Busca justicia

La madre de Joel ha hecho una campaña para que las leyes actuales puedan recabar información del acoso en las consolas de videojuegos, algo que está lejos de ser regulado.

Ruthmarie ha sufrido estrés postraumático desde la muerte de su hijo. Tuvo que renunciar a su trabajo, terminó en casa de su madre desconsolada por la muerte de su hijo.

«Era popular pero no lo sabía, la gente le diría que era guapo, pero nunca lo tomó en cuenta»