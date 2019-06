Hombre ubica por GPS a asaltantes y los mata

CIUDAD DE MÉXICO.-Según la carpeta de investigación, cerca de las 22:00 horas del miércoles, agentes recibieron el reporte de que los tripulantes de un vehículo VW, habían realizado disparos a dos sujetos que comían hamburguesas.

Versiones señalan que se trata de dos sujetos que minutos antes habían asaltado a los pasajeros de una combi. Ante este hecho, una de las víctimas del presunto asalto ubicó a los agresores gracias al localizador de su celular para luego atacarles.

Uno de los hombres baleados tenía una herida de arma de fuego en el pectoral izquierdo y una herida en la espalda. El otro involucrado en el ataque estaba vivo, sin embargo, al recibir la atención médica falleció dentro de la ambulancia, también tenía una herida en la espalda.

En el lugar fueron encontrados por lo menos dos teléfonos celulares de los que no se aprecian mayores características; además de una motocicleta de la marca Itálika. Tras el ataque no se ubicaron familiares de los occisos y vecinos que se encontraban en el lugar refirieron que no reconocían a los agredidos. (El Universal).