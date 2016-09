Mujer furiosa electrocuta a su novio por infidelidad

Lunes, 26 de septiembre de 2016

Ciudad de México.– Las redes sociales estallaron horas atrás, debido a las acciones de esta mujer para castigar la infidelidad de su novio.

Resulta que la víctima, una jovencita rubia, decidió grabar un video en el cual explicó que ella ya se había dado cuenta de la infidelidad de él desde hacía tiempo atrás.

No obstante recalcó lo siguiente: “Lo que él parece no recordar, es que me regaló un taser (arma de electrocución) en Navidad”.

Con un enorme coraje, la protagonista del clip salió del vehículo en el que se encontraba y abrió el domicilio donde su novio se encontraba acostado al lado de una chica desconocida.

Entre groserías y gritos, ella le preguntó a él por la identidad de la amante, a lo que el aludido sólo pudo responder: “Ella no es mi chica, ella no es mi chica”.

Tras recibir esa contestación, la cual consideró mentira, la rubia sacó el taser y atacó al chico nada menos que en sus partes íntimas.