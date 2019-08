10 increíbles usos de la pomada de la campana que tu abuelita NO te contó

¿Quién puede olvidar el famoso «Sana sana con pomada de la campana»? Seguro más de una vez tu mamá o tu abuelita te la untaron cuando eras pequeña tras una caída para sanar el raspón. Lo cierto es que tal vez hasta la fecha no le hayas sacado el máximo provecho, si no nos crees, aquí te invitamos a que descubras los 10 increíbles usos de la pomada de la campana que tu abuelita NO te contó, ¡te quedarás con la boca abierta!

Antiacné

Si sufres porque seguido tienes brotes de acné, la pomada de la campana será tu mejor aliada. Basta con que apliques un poco de esta pomada sobre tus granitos o marcas de acné para «darles jaque mate» a la segura y sin maltratar tu piel. ¡A lucir un rostro libre de imperfecciones!

Adiós manchas

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, las principales causas de las manchas en la piel son la exposición al sol sin usar protector solar, la edad, uso de camas de bronceado, entre otras. ¿Has probado todo tipo de remedios y productos para aclarar tus manchas? Unta un poco de pomada de campana en las manchas en tu piel, hazlo diario y verás que en cuestión de días las habrás eliminado. ¡No te quedes manchada!

Freno de mano a los labios resecos

Típico que con el frío, los labios se resecan y agrietan y aunque hay varios bálsamos efectivos en el mercado y diversos remedios caseros para hidratarlos, ninguno se compara con el maravilloso efecto de la pomada de la campana. Aplica un poco en tus labios y en menos de tres días, tus labios estarán lisos y libres de resequedad.

Calma comezón piquetes de mosco

No hay peor comezón que la causada por los piquetes de mosquito, si fuiste víctima de estos insectos, aplica un poco de pomada de la campana sobre los piquetes y sentirás el alivio de manera inmediata.

Quemaduras

No falta que cuando estás cocinando, te despistas un poco y ¡te quemas con el sartén! El dolor puede ser insoportable, pero lo puedes reducir si aplicas un poco de pomada de la campana sobre la quemadura, ¡olvídate del aceite de cocina!

Antiarrugas

Dale la vuelta a las arrugas y líneas de expresión que solo te suman años de edad. Aplica pomada de la campana sobre las arrugas, deja actuar toda la noche y a la mañana siguiente enjuaga con agua tibia. ¡Mejor que el botox!

Alto a la irritación

Depilarnos puede ser un ritual de belleza tormentoso, debido a la irritación. Si no quieres que la piel de tus axilas, piernas o área del bikini se irriten tras la depilada, aplica un poco de pomada de la campana y santo remedio.

Aclara manchas de bigote y axilas

Nada más antiestético que las manchas del bigote y en las axilas, unta un poco de pomada de la campana y gritarás de gusto al comprobar su insuperable poder aclarante.

Bye estrías en el embarazo

Si estás embarazada y deseas prevenir o eliminar las estrías que causa el embarazo, apuesta por la pomada de la campana. Úntala en tu piel y tendrás tu mejor escudo natural contra las «rayas de tigre».

Cutis seco

¿Has notado que la piel de tu rostro está más reseca de lo normal? Lo primero que debes hacer es tomar más agua y usar protector solar sin falla. Pero a la par, usa pomada de la campana, pues su fórmula posee un poder humectante fuera de serie.

¿Lista para sacarle jugo a estos 10 increíbles usos de la pomada de la campana que tu abuelita no te contó? ¡Te volverás adicta a su efecto!