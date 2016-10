Administración de Etienne dejó un desorden en el gasto de Victoria: Regidor

Jueves, 13 de octubre de 2016

Javier Mota Vázquez, regidor del PAN

Por: Enrique Jonguitud

El regidor panista Javier Mota Vázquez, sostuvo que en la administración municipal pasada “hubo un desorden en el planteamiento del presupuesto de egresos y más todavía en la aplicación del mismo”, dijo refiriéndose a los ex alcaldes Alejandro Etienne y Fernando Méndez Cantú.

El edil dijo que como ciudadano, antes de ser regidor, notaba el descuido en la prestación de servicios públicos en la capital de Tamaulipas: “lo notaba todos los días cuando andaba caminando, cuando andaba en mi coche, cuando andaba en micro, la ciudad está destrozada y eso no se dio en unas semanas que lleva la actual administración.

Pero Mota Vázquez consideró que una administración que será más corta como la actual (1 año 9 meses) podrá revertir en un año, con mucha voluntad, los rezagos que enfrenta la ciudad.

“Habiendo voluntad política, así sea un año nada más el que se tenga, hay posibilidad de empezar a dejar cambios en la ciudad que son necesarios para su mejora”.

Ante las negativas del ex alcalde Alejandro Etienne de haber dejado una ciudad en ruinas, el regidor panista dijo que en todo caso, el remanente de 37 millones de pesos para comprar camiones de basura, lo heredaron del otro ex alcalde, Fernando Méndez Cantú, por lo que no puede atribuirse el logro al hoy coordinador de los diputados priístas.