Advierten pastores de Victoria presencia de iglesias “chocolate”

Lunes, 16 de enero de 2017

Luis Armando González Isas, presidente de la Fraternidad de Pastores de Victoria

Por: Antonio Yong

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La ciudadanía de Tamaulipas debe tener cuidado, hoy en día existen un número elevado de iglesias ilegales que no cuentan con registro de Secretaría de Gobernación, advirtió el presidente de la Fraternidad de Pastores de Victoria, Luis Armando González Isas.

Señaló que una iglesia es ilegal al no contar con el registro de la Secretaría de Gobernación, situación que reiteró, las vuelve completamente ilegales.

“Hay iglesias que están fuera de la ley porque no están registradas como tales, no acreditan la apertura, se tiene que avisar con antelación ante la secretaría de gobernación, no nada más hacerlo, está fuera de la ley”, citó.

Explicó que algunos de los riesgos de acudir a estas organizaciones religiosas sin registro, es el enfrentarse a estafas por parte de los que dicen ser pastores.

“Que no habría regularidad, que no habría vigilancia de la Secretaría de Gobernación incluso pueden llegar a ser estafadores, como lo ha habido con antelación y la Secretaría de Gobernación lo sabe y lo tiene actuado definitivamente hemos venido solicitándolo y que bueno sería que pusiera orden en ese sentido”, afirmó.

En este sentido, aseguró que existen casos de este tipo en Victoria y Matamoros, sin embargo, recordó que el mayor número de iglesias patito permanece en Reynosa.

“Hay diversidad de casos en el Estado, definitivamente los hemos visto, algunos hasta utilizan los medios y no están como asociación religiosa, aquí lo más importante es que estén como asociación religiosa registrados ante Gobernación y que ante cualquier situación ilegal Gobernación tenga control pero si están sueltos prácticamente Gobernación no tiene control”, detalló.

Para finalizar, aclaró que toda iglesia debe tener en la entrada su registro consecutivo y su apéndice donde viene el número y que este registrada ante Gobernación.