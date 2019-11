Alertas para no viajar a Tamaulipas son exageradas: Sáenz Cobos

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Florentino Aarón Sáenz Cobos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, criticó la alerta emitida por Estados Unidos que recomienda no viajar a Tamaulipas, y consideró la medida una exageración.

El legislador criticó la nueva alerta de viaje de las autoridades estadounidenses “me parece que esa fama que a veces nos quieren hacer o nos hacen, no estamos de acuerdo como tamaulipecos, me parece que son exageraciones decirles que no vengan”.

“En algunas cosas estoy de acuerdo, son realidad pero apostarle a que no vengan y detener ese flujo que hay en la frontera, imagínense el impacto que nos daría una situación de esa naturaleza, que deje de haber flujo migratorio de aquí para allá y de allá para acá, me parece que son exageraciones”.

Sáenz Cobos indicó que además de la afectación en el turismo que se podría presentar, se registrarían pérdidas millonarias en los comercios del valle de Texas y la frontera de Tamaulipas.

“Hay mucho negocio en la frontera, con el país con el que más negociamos es Estados Unidos, que haya algunas indicaciones estoy de acuerdo porque ellos tienen mucha información pero nada más, no que hagan una alerta para que no vengan”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que hacen falta por arreglar muchas cosas en el tema de seguridad en México y en Tamaulipas, sin embargo no al grado de que no puedan venir ciudadanos o funcionarios del gobierno de Estados Unidos

“La seguridad es la piedra angular de la sociedad, la tranquilidad, la inversión, pero no que nos hagan una fama cuando hablan de Tamaulipas”, finalizó.