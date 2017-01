Analizará Congreso dotar de escoltas y camionetas blindadas a jueces de Tamaulipas

Miércoles, 18 de enero de 2017

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Carlos García González, aseguró que asignar elementos de seguridad y camionetas blindadas a los funcionarios judiciales, representa un costo muy alto.

El legislador dijo, sin embargo que analizará la sugerencia del Supremo Tribunal de Justicia, de proteger a los jueces en Tamaulipas.

“Aquí lo que necesitamos es, obviamente, cuidar a todos los funcionarios que andan desempeñando su labor, y es muy lamentable cuando se pierde la vida de alguien de la sociedad civil”, refirió García González.

También expuso: “pero también los que somos servidores públicos, nos duele cuando se pierde la vida de alguien que está desempeñando su función, precisamente para defender, no nada más la impartición de justicia sino también que todos nosotros podamos tener lo que queremos, un verdadero estado de derecho que dicho sea de paso, no hemos tenido en muchos años”.

El coordinador parlamentario dijo que en el poder legislativo nadie trae vehículos blindados ni escoltas: “lo que estamos pidiendo es, todos los días, luchar para que pueda cambiar el estado que guardan las cosas en materia de Seguridad Pública”.

Pero el hecho de asignar seguridad a los funcionarios judiciales, dijo, tendrá que analizarse a detalle: “tiene un costo bien alto, sería cuestión de valorarlo, la verdad es que el otro día estábamos hablando de las escoltas que tenían ex funcionarios y ex gobernadores, y esperamos que ahora sea la excepción, no que sea la norma”.