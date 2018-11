Aparecen primeros brotes de influenza en la zona sur de Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- La influenza estacional comenzó a “pegar” en el sur del Estado, donde Tampico y Altamira concentran el mayor número de casos, aseguró Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud.

Aunque aseguró que aún no hay alarma, dijo que de 20 casos registrados en la entidad, 12 se concentran en Tampico y cinco en Altamira, por lo que la dependencia ya reforzó las medidas preventivas.

Molina Ochoa dijo en el caso de Victoria sólo se han registrado dos casos, y un caso en Reynosa, por lo que no hay alarma en el repunte de enfermedades respiratorias.

“Tenemos el alza normal todavía no hemos tenido todavía un sobrenúmero importante, más que el número que estamos esperando normalmente, pero no se tienen defunciones hasta el momento”, refirió.

La funcionaria alertó a los padres de familia a cuidar a los niños y no exponerlos a cambios bruscos de temperatura, “que tomen muchos líquidos, algún suplemento alimenticio, que tomen vitamina C y que no los lleven a la escuela si la temperatura baja de los cinco grados”.