Bloqueos carreteros, única opción para que campesinos sean escuchados

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria. – Los bloqueos carreteros son la única opción que tienen los campesinos de Tamaulipas para exigir apoyos de parte del gobierno federal, consideró Florentino Sáenz Cobos, diputado local.

«Afectar a terceros no ha sido nunca la intención de los campesinos, pero no les dejan otra opción porque no hay una mesa y están desmantelando la Sagarpa», refirió.

Sáenz Cobos sostuvo que es la falta de diálogo del gobierno federal, lo que orilla a los campesinos a protestar «porque el gobierno federal los escucha pero no los oye».

El diputado local señaló que ha habido cerrazón de las autoridades hacia los campesinos.

«Desde hace quince días se anunciaron los bloqueos, y ninguna autoridad hizo nada», argumentó.

Pero el diputado priista negó que las protestas y bloqueos tengan trasfondo político porque, dijo, se trata de reclamos legítimos.

El legislador recomendó a los campesinos seguir solicitando mesas de diálogo con el gobierno federal hasta que consigan ser tomados en cuenta.