Cambian la sede de Trabajo Social de la UAT

Lunes, 23 de enero de 2017

Conferencia de prensa del Rector de la UAT

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Enrique Etienne Pérez del Río, exhortó a las personas que han realizado las diferentes manifestaciones en la Facultad de Trabajo Social, a que cambien de actitud y eviten dañar a los alumnos.

“Hoy quiero aprovechar para hacer un llamado a esas personas que se beneficiaron en su momento de la UAT, que estudiaron en la Universidad, no le hagan daño a los alumnos de la Universidad, a mí no me están haciendo daño”, manifestó en conferencia de prensa.

Añadió: “yo no hago el juego a cobardes que se esconden en las redes, hago un llamado a esas personas para que recapaciten, que no dañen a los alumnos de esa facultad, que no dañen a la Universidad, que cambien de actitud, que piensen en los alumnos y en la Universidad”.

Subrayó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas no es violenta e indicó que se debe conversar con razones, “por eso les hago un llamado a esas personas para que recapaciten, no queremos ni vamos a violentar esta situación, la razón no se debe de imponer y le va a llegar a ellos, en eso confío”.

Etienne Pérez del Río reconoció que los comentarios vertidos en las redes sociales “por supuesto que me molesta, me molesta lo que están haciendo, lo que están diciendo, pero no les voy a hacer el juego, para nada”.

Finalmente el Rector anunció que para evitar más desencuentros con las personas que mantienen tomadas las instalaciones de Trabajo Social, a partir de esta semana alumnos y maestros de dicha Unidad Académica recibirán e impartirán cátedra en cuatro edificios prestados por la Normal Superior de Tamaulipas, de esta ciudad.