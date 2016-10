Comisión de Transparencia deberá hacer públicas las licitaciones en Victoria

Miércoles, 19 de octubre de 2016

Por: Enrique Jonguitud

El regidor de Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Ramos Tamez, dijo que es urgente acabar con la opacidad que varias administraciones priistas le han impuesto a la administración de Victoria, principalmente en el rubro de finanzas y de obras públicas.

En espera de que se forme una Comisión de Transparencia, Ramos Tamez dijo que tendrá que conocerse a detalle la asignación de Obras Públicas e incluso, podrían contemplarse licitaciones públicas.

“Es evidente que hay opacidad porque hemos vivido en Victoria puras administraciones priistas y no nos dicen en dónde se gasta el dinero, no nos dicen a dónde va el dinero”, apuntó.

El edil de Movimiento Ciudadano, dijo que se necesita saber con precisión el costo de las obras, agregando: “y a quiénes se está licitando, necesitamos unas licitaciones abiertas, unas licitaciones públicas, simplemente dar a conocer cada peso del municipio, a dónde se va”.

Ramos Tamez dijo que hasta ahora, como regidor, ignora cómo se asignan las obras: “yo no sé cuál sea el método, y ahora que empecemos con las comisiones, si me toca encabezar esa comisión de Transparencia, y si no me toca no hay ningún problema, lo voy a exigir como regidor y como ciudadano, porque es importante para los ciudadanos estos temas”.