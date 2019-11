Congreso no impulsará iniciativas que requieran presupuesto

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- La diputada Pilar Gómez Leal, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, consideró que la legislatura local tendrá que tomar en cuenta el presupuesto estatal 2020, para no impulsar iniciativas de Ley que obliguen a realizar inversiones sin que el poder ejecutivo tenga recursos suficientes.

En entrevista, dijo que el trabajo de dictaminación se hará dentro de las comisiones, pero la mayoría de las iniciativas tendrán que pasar por la Comisión de Estudios para verificar que sea factibles

“Aquí vamos a estudiar que sean viables y también su impacto, por supuesto es muy importante checar con finanzas, porque a final de cuentas uno como legislador no puede pedir que inviertan tantos millones a tal programa y ¿dónde está el presupuesto?”, señaló.

Gómez Leal también apuntó “por ejemplo si no lo metemos desde ahorita, que van a llegar la Ley de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado, entonces ¿con qué dinero se van a operar esos programas? eso es lo importante”.

Por lo pronto, dijo, se está en espera que se afinen detalles para revisar cuál es el rezago de iniciativas heredadas por la pasada legislatura, “aun no me han informado del número de iniciativas rezagadas, pero puede haber iniciativas que se declaren improcedentes”.

Gómez Leal sostuvo que desde su comisión se revisara a fondo la mayoría de las iniciativas de Ley de la sexagésima cuarta legislatura “para mí en particular es muy importante respetar todos los ordenamientos y cuidar que las leyes sean más entendibles entonces si es un trabajo muy técnico, probablemente no se note, pero con eso me doy por satisfecha”.