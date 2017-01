Contaminación del río San Felipe viene de Victoria, asegura Carlos Cárdenas

Jueves, 19 de enero de 2017

Carlos Cárdenas González, alcalde de Güémez

Por: Antonio Yong

Güemez, Tamaulipas.- El alcalde del municipio de Güemez, Carlos Cárdenas González, informó que se llevará a cabo un ahorro para generar los recursos necesarios que ayuden a financiar las pruebas de laboratorio del río San Felipe.

En entrevista, el alcalde del municipio afirmó que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo este estudio de laboratorio, por lo que reiteró la creación de un ahorro para llevar a cabo dichas muestras.

Descartó que la contaminación del río San Felipe sea ocasionado por las jugueras de la zona, por lo que afirmó que el problema va directamente desde esta ciudad capital.

“Hay explicaciones que dan por parte de Victoria, nosotros no tenemos el recurso para hacer este tipo de estudios pero sin embargo vamos a hacer una partida para que en su momento nosotros meternos en ese tema para solucionarlo nosotros, de que yo sé que viene de Victoria, viene de Victoria”, citó.

Cárdenas González advirtió que llevará personalmente una denuncia ante el Congreso del Estado y ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), esto con el fin de sancionar a quien resulte responsable.

“En contra de quien saliera responsable, he tenido la oportunidad de hablar con el alcalde de Victoria y pues tiene una explicación, pero la explicación no me da soluciones en el municipio, es una agua apestosa, está verde, lamosa, no es un río es aguas negras, el río de la cabecera municipal ahí se bañaban los muchachos, los niños, era una área de juego para ellos, ahorita no se pueden ni arrimar”, exclamó.