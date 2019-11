Dan a alcaldes un año para comprobar faltante de 28 millones

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Los alcaldes responsables del faltante de 28.7 millones de pesos de seis cuentas públicas del 2018 –cuyos detalles no se han revelado-, tendrán un año completo para comprobar a donde fueron a parar los recursos, afirmó el diputado Joaquín Hernández Correa, presidente de la Comisión de Vigilancia.

De acuerdo con el legislador, en ese periodo, los seis alcaldes señalados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) tendrán que justificar las observaciones.

“El seguimiento de estas cuentas todavía está en terrenos de la Auditoría Superior del Estado, son seis informes, pero es cuestión de que hay un tiempo perentorio, de aquí a un año para solventar, porque son cuentas del 2018”.

Hernández Correa agregó: “para que en diciembre del 2020, se puedan dictaminar, que ya al momento a lo mejor ya no son los 27.8 millones de pesos que informo, a lo mejor ya son menos y entonces disminuye la gravedad del asunto”.

El diputado indicó que tras ese largo periodo, los alcaldes tendrán la oportunidad de entregar documentación que demuestren en que se invirtieron los recursos que hoy se consideran faltantes, “algunas cosas que se podrán solventar con documentos y pruebas, y en algún momento algo no”.

Hernández Correa sostuvo que por ahora no se revela si son municipios grandes o chicos los que presuntamente habrían desviado los 28.7 millones de pesos, “realmente esto va a pasar el tiempo e irán comprobando, porque finalmente les falta entregar documentación comprobatoria de lo que fue ese gasto”.

No yo les digo que tengan la seguridad de que en el tiempo perentorio que marca la ley, y que eso no se puede romper, los municipios irán aportando pruebas y te repito: lo que esté bien gastado y bien justificado, pasará, lo que no, no, y en su momento el área jurídica turnará a la autoridad competente o tendrán que reponer esas cantidades de dinero o tendrá que hacerse una demanda judicial”.