Decepciona a familiares de desaparecidos la cancelación de los foros de pacificación

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- Como decepcionante calificó Guillermo Gutiérrez Riestra la cancelación de los Foros para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, de parte del equipo del próximo gobierno federal, declarando: “es una cortina de humo de qué hacer con los desaparecidos, un espacio que se cierra para las familias, un hoyo sin fondo donde aquí no pasa nada.”

El presidente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos, lamentó que en el cambio de sexenio se pueda perder el seguimiento de los casos de búsqueda a nivel nacional, “a nosotros lo que nos preocupa es que hay un final de un sexenio y el inicio de otro. Como en otras ocasiones, los gobiernos tratan de desaparecer el problema”.

Guillermo Gutiérrez Riestra, padre que denunció la desaparición de su hija de nombre Raquel, ocurrida en el año del 2010, lamentó la negativa del próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar los foros.

“En mi opinión el resultado es que las víctimas no serán escuchadas, su preocupación la de su equipo ha sido alimentar sus diferencias, nuevamente me siento como cuando visitó Tamaulipas, no nos ven ni nos oyen, mientras usted recorre el país agradeciendo el voto”.

En una misiva enviada por familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos, le reiteran su postura a Andrés Manuel López Obrador: “mientras usted recorre el país agradeciendo el voto, aparecen las fosas malditas de Veracruz, los tráileres de la muerte de Guadalajara, pero lo más preocupante, frente a este cambio de gobierno, ¿dónde están nuestros hijos? ¿nos los entregarán vivos la delincuencia y el gobierno?.

Ayer domingo, Alfonso Durazo, propuesto como futuro titular de Seguridad Pública del país, anunció la cancelación de los Foros Presenciales Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional en cinco estados del país.

Mediante su cuenta de Twitter justificó que dicha cancelación para los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas “obedece a la necesidad ya urgente de sistematizar las propuestas recogidas”.

Dichos foros estaban programados para realizarse entre el 9 y el 22 de octubre en esas entidades, mismos que se encuentran entre las más afectadas por inseguridad y violencia en el país.

Durazo agregó que es necesario obtener las conclusiones que permitan incorporar las voces de las víctimas en el diseño de la nueva política de seguridad pública que se presentará en fecha muy próxima.