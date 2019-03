Desabasto de gasolina está afectando al comercio fronterizo: Diputado

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- El diputado Ramiro Salazar Rodríguez, calificó de inexplicable el desabasto de gasolina en Matamoros, lo que a su vez, impide la llegada de mercancías al comercio de esa ciudad fronteriza, por lo que advirtió, el Congreso del Estado haría un exhorto al gobierno federal exigiendo la solución del problema.

“Es algo preocupante, como empresario estamos batallando. El desabasto provoca que no llegue la mercancía, no vienen proveedores de Monterrey pensando en que no pueden regresar”, sostuvo.

Salazar Rodríguez afirmó que a pesar de la promesa de Andrés Manuel López Obrador de que se resolvería la crisis de combustible, persiste el desabasto y también, la gasolina y el diésel siguen cotizándose en precios altos.

“Estamos batallando porque no hay combustible y cuando hay es cara. Lo que prometió el presidente no es cierto. Vamos a platicar algunos diputados para hacer un exhorto al Gobierno Federal”, afirmó.

El legislador panista dijo que al menos se cumplen tres días de desabasto de combustible en Matamoros, orillando a quienes pueden, a cruzar a la frontera para comprar gasolina en Estados Unidos.

“Es responsabilidad del gobierno federal, se suponía que el presidente dijo que ya no iba a haber desbasto y hay desbasto, que nos preocupa al comercio organizado. Aparte de que la gasolina en Estados Unidos es mucho más barata. Eso preocupa a la clase trabajadora y a los empresarios y comerciantes”.