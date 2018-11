Descartan que tránsitos de Victoria vayan a portar armas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- Jesús Rafael Mouret López, director de Tránsito de Victoria, aseguró que la administración municipal de Victoria no contempla ningún plan para dotar de armas a los agentes de tránsito.

En entrevista, el funcionario municipal dijo: “lo que he observado es que ahorita no resulta necesario, considero que no es necesario porque es un adiestramiento diferente”, señaló.

El funcionario municipal dijo conocer perfectamente el adiestramiento que se requiere en una corporación para el uso de las armas, por lo que los elementos viales en Victoria tendrían, primero, que ser adiestrados para poder utilizarlas.

“Yo vengo de la Fuerza Civil en Xalapa y para mí no resulta ajeno, a parte pertenecí a las fuerzas armadas, pero sería cuestión de estudiarlo porque sí es otro tipo de capacitación, se requiere realmente más tiempo y un estudio más adecuado”.

Por lo tanto, dijo que para que una corporación utilice armas de fuego, se debe de adiestrar a sus elementos por un periodo prolongado de tiempo y recibir otro tipo de capacitación, por lo que descartó que se tenga contemplada una acción de ese tipo en Victoria.

En otro tema, Mouret López manifestó que ha analizado la forma de trabajar de la corporación a su cargo en los operativos que se realizan y deberá realizar algunos ajustes.

Aseguró que pondrá orden en el personal operativo y administrativo.

“Digamos que el personal lo estoy reestructurando para poder actuar conforme a mi visión, es lo importante. En administración hay que checar que todo el personal cumpla con su trabajo, cumpla con sus funciones y los tiempos, es a lo que me he estado dedicando; esta semana empiezo con los operativos”.