Diputado llama a evitar ‘circos’ e insultos en el Congreso local

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El diputado local de MORENA, Eliud Almaguer Aldape, pidió a los diputados de Tamaulipas a evitar usar tribuna del Congreso para insultarse y crear una especie de circo.

En entrevista señaló: «en lo particular yo no he caído en esa cuestión y sí lo hay, lo ha habido. He hecho el llamado en una intervención a que fuéramos juntos por el bien de los tamaulipecos».

Reconoció que hace falta un debate de altura entre los legisladores, a quienes pidió moderar la manera en que desahogan sus argumentos y espera que no sigan las peleas.

«Yo hago el llamado a los compañeros de todas las fracciones y representaciones de partidos como ya lo dijeron los diputados del PAN, que hay que comportarse a la altura y que empiecen poniendo el ejemplo y nosotros haremos lo propio», dijo.

Almaguer Aldape reconoció que la ciudadanía llame «cirqueros» a los diputados por los «shows» en los que han sido partícipes en las últimas sesiones ordinarias.

Dijo que, por su parte, evitará caer en actitudes que terminan molestando a la ciudadanía que espera un trabajo legislativo responsable.