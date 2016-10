Edificio del Congreso de Tamaulipas no tiene escrituras, confirma Carlos García

Miércoles, 12 de octubre de 2016

Encuentran irregularidades en el Congreso local

Por: Enrique Jonguitud

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos García González, confirmó que el edificio que ocupa la legislatura carece de escrituras, y por lo tanto, no tiene certeza jurídica.

Entrevistado antes de iniciar la sesión ordinaria, adelantó que acudirá a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, pues aún se ignora cómo se solucionará el problema.

“No existe ninguna escritura, en ningún archivo de este Congreso que le dé certeza jurídica al inmueble… es una irregularidad sin duda”, afirmó.

García González apuntó que desde el proceso de entrega-recepción se descubrió que no existe la escritura para el edificio que se inauguró el 25 de noviembre del 2009.

El legislador dijo ignorar si el resto de los edificios del Parque Bicentenario – El Polyforum, la Torre Administrativa, el Registro Civil y la Oficina Fiscal-, se encuentran en la misma situación.

“Yo atendí el tema de entrega-recepción del poder legislativo, no tengo conocimiento de otros inmuebles pero tengo entendido que es todo un complejo”, expuso.

El diputado dijo que por ahora, no se sabe que pasará: “no sé cuál es el camino sinceramente, más que me preocupa me ocupa, quero ver cuál es la situación jurídica de este inmueble a ciencia cierta, y por eso ya estoy pidiendo la cita”.

García González evitó adelantar si se presume delito en el hecho: “no tengo suficientes elementos para poder decir si puede haber un caso de alguna multa administrativa o de un tema penal, eso no lo sé”.