El caso del ex gobernador Duarte no es lo mismo que Egidio Torre, dice Contralor

Miércoles, 19 de Abril de 2017

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- No hay carpetazo a la gestión del ex gobernador Egidio Torre Cantú, afirmó el Contralor del Estado Mario Soria Landero: “sí hay revisiones, no te puedo negar que las hay, pero las revisiones en ese tema no las trae la Contraloría si no la Auditoría Superior del Estado”, declaró.

El funcionario estatal dijo: “la ciudadanía está desesperada, los medios están desesperados y quieren saber algo, yo no les puedo decir qué pero sí les digo que se está trabajando en todo lo del gobierno anterior y se va a encontrar, por supuesto”.

¿Se descartaría encontrar elementos contra el ex gobernador Egidio Torre?

“Dar una respuesta de ese tipo es comprometedor para mí. Descartar no se descarta, por supuesto que se pueden encontrar indicios para hacer algún tipo de investigación contra cualquier ex secretario y contra el propio ex gobernador, pero eso lo van a determinar los mismos trabajo que está realzando la Auditoría Superior del Estado”.

De la misma manera agregó: “por el momento no puedo decir en que se van a basar, qué tipo de investigación o hacia dónde va perfilado”.

¿No les pone un ejemplo el caso de Veracruz, el caso de Duarte, que fue detenido?

“Bueno, es que en el caso de Duarte estás hablando de 60 mil millones de pesos, entonces es muy diferente. Aquí no te puedo decir si hay un desfalco, si hay un robo, porque no está bien que lo haga ahorita, pero lo que sí les puedo asegurar es que se está trabajando”.

Sin embargo el Contralor estatal insistió en que las revisiones son exhaustivas a la administración anterior, pero se lleva tiempo tener resultados.

“Una vez que ellos deslinden las responsabilidades debe haber una responsabilidad administrativa con toda seguridad, el trabajo lo trae la Auditoría Superior y no nada más con gente del gobierno del Estado, sino con municipios y trae una tarea bastante importante”, sostuvo.

Soria Landero garantizó que habrá resultados pero se investigará a fondo para tener las pruebas suficientes para sustentar denuncias en contra de ex funcionarios.

“Es difícil, es un trabajo arduo, no es igual que el de Veracruz u otros estados, nosotros queremos hacerlo bien porque las leyes son muy laxas, pero no hay un tiempo perentorio porque las cuentas públicas se aprobaron de una manera fast track”, concluyó.