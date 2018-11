El INM, sin estrategia para recibir a la caravana de migrantes en Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- Aún no está clara la estrategia del Instituto Nacional de Migración para recibir a la caravana de migrantes en Tamaulipas, que con la militarización de la frontera estadounidense, pudieran quedarse varados en las ciudades fronterizas, provocando problemas de pobreza e inseguridad.

Así lo señaló el diputado Ángel Romeo Garza Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, al considerar que además, los migrantes pudieran sumarse a las filas de la delincuencia organizada.

En entrevista, el legislador local sostuvo: “para empezar tenemos que tratar de atenderlos con la cuestión de derechos humanos, que todo esté bien, que transiten por Tamaulipas con bien, pero desconocemos todavía si va a haber deportaciones, no todas las caravanas vienen a Tamaulipas”.

Garza Flores agregó: “esperemos que en su paso por Tamaulipas no vengan haciendo desorden, pero el procedimiento para la atención lo maneja el Instituto Nacional de Migración, desconozco como lo van a manejar ellos”.

El diputado admitió que si los migrantes se estacionan en Tamaulipas, se enfrentarán a duras condiciones de falta de trabajo y pobreza, además de que podría incrementarse la inseguridad.

“Porque no sabemos quienes vienen, algunos brincaron ilegalmente a México, desconocen al Instituto de Migración, a la Policía Federal, y de esta forma no tenemos una evaluación de las personas, que viene, y podrían brincar a las filas de la delincuencia, todo es posible porque no sabemos quiénes son”, puntualizó.