Elecciones tranquilas en Tamaulipas, prevé magistrado del Poder Judicial

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que las elecciones en Tamaulipas no se ven afectadas por la falta de una figura para castigar los delitos electorales.

Entrevistado, Rodríguez Mondragón aseguró que se advierte un proceso electoral que se desarrolla con normalidad y dentro de los cauces legales.

“Y el hecho de que en una institución no esté no nombrado el titular permanente, eso no significa que la institución no esté trabajando o no esté atendiendo las quejas que se le presenten”, sostuvo.

El magistrado del TEJPF también señaló: “quiero pensar que aquí (en Tamaulipas) hay un responsable de esa Fiscalía y que está llevando a cabo sus labores dentro de la legalidad de los cauces Institucionales”.

Rodríguez Mondragón señaló que los organismos electorales en este Estado están trabajando con normalidad, y recordó que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), es quien organiza las elecciones y está operando sin obstáculos.

“Las autoridades electorales entre menos tengan que intervenir, más que estrictamente para el ejercicio de sus facultades, diría que allí hay mayores condiciones de normalidad de los procesos electorales”, apuntó.