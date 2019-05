En Salud estamos peor que con Peña Nieto: Copitzi Hernández

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.– La diputada local Copitzi Hernández García, afirmó que aunque desde hace años el sector Salud operaba con deficiencias, los nuevos recortes presupuestales han agravado la situación de tal forma que “estamos peor de lo peor que estábamos”.

En entrevista, atajó a quienes critican el funcionamiento del sistema de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto, “la verdad el sector Salud tenía sus limitantes, pero nunca habíamos estado tan peor, aun con las deficiencias se iba avanzando, aun con las deficiencias había una atención”.

Hernández García también señaló “siempre ha habido una queja en el Seguro Social, de que me toca la cita hasta dentro de tres meses y las enfermedades no esperan, bueno hoy no hay ni citas, hoy llegas y simplemente no está ni el médico”.

La diputada consideró que los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han bastado para empeorar la situación: “hoy no hay ni medicamentos, o sea, estamos peor de lo peor que estábamos, definitivamente”.

Dijo que el presidente de la República y los miembros de su gabinete, necesitan hacer un alto en el camino, para reflexionar y entender el problema que está sucediendo: “porque esto va más allá de la política, estás hablando desafortunadamente de la salud de los mexicanos”.

Hernández García indicó que la falta de atención médica y la escasez de medicina, se agrava con la presencia masiva de migrantes en varias ciudades fronterizas del país, donde permanecen hacinados o durmiendo en las calles, aun con padecimientos o enfermedades.