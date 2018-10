Encabezará alcalde de Aldama protestas contra la Sagarpa

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- El alcalde de Aldama, Jorge Luis González Rosales, anunció que encabezará las protestas de productores agropecuarios del sur de Tamaulipas, a los cuales la Sagarpa les adeuda al menos 36 millones de pesos.

En conferencia de prensa en la capital de Tamaulipas, González Rosales, también dirigente de la Central Campesina Cardenista (Triple C) en el Estado, amagó con abanderar el cierre de carreteras federales para presionar al gobierno federal.

Dijo que a partir del lunes definirán las fechas en las que realizarán la toma y cierre de carreteras federales.

“Hay una necedad ante la falta de cumplimiento con los productores, no nos dieron un solo apoyo de incentivos a la producción, no nos apoyaron con semilla, no nos apoyaron en nada, y estamos claros que ha habido organizaciones que han sido favorecidas”, subrayó.

El alcalde de Aldama también declaró “yo lo quiero entender es que es porque ya se van, y es el año de Hidalgo”.

Asimismo agregó: “traemos arrastrando deudas por 36 millones de pesos en agricultura y en el programa ganadero, en incentivos a la producción, que normalmente nos apoyaban con siete o diez mil hectáreas pero ahora no nos han apoyado en nada”.

“Estábamos esperando la respuesta, la atención cordial a los productores, pero yo sí le digo al delegado de la Sagarpa que si nosotros nos movilizamos no vamos a llegar con un autobús o con dos”, puntualizó.

González Rosales dijo que al menos son mil productores los afectados por la falta de pago de parte del Gobierno Federal.