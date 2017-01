Es necesario reforzar los programas de concientización de niños y jóvenes: Gobernador

Domingo, 22 de enero de 2017

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Por: Antonio Yong

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reveló que para prevenir situaciones como la ocurrida en Monterrey, Nuevo León, es necesario el reforzar los programas de concientización de niños y jóvenes.

“Estamos empeñados en realizar esos programas en todo el Estado pero por más acciones que haga un Gobierno no podríamos concluir a rendir frutos si no lo hacemos en conjunto con la sociedad”, citó.

En un evento de la Secretaría de Desarrollo Social, lamentó lo ocurrido y reiteró que dichos programas deberían tener énfasis en la concientización del cuidado de la vida y el fomento de valores.

Tras lamentar los hechos en donde un joven de 15 años se suicidó después de matar con un arma de fuego a un compañero y una maestra, reiteró la importancia de fomentar los valores en los ámbitos gubernamentales, familiares y sociales.

“Definitivamente tenemos que llevar a cabo acciones, acciones en conjunto, sociedad y Gobierno, yo creo que más allá de la inseguridad es el tema de la reconstrucción del tejido social y falta de valores que ahí podemos, no podemos estar simplemente quejando de esa situación tenemos que llevar acciones”, comentó.

Señaló que en coordinación con el sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se buscará plantear programas dentro de los planteles educativos.

En este sentido, también hizo el llamado a la ciudadanía en general para que coadyuve fomentando los valores a los niños y jóvenes.

“Muchos niños con las tecnologías que se tienen, con las redes sociales son sujetos a ser manipulados porque no tienen atención por parte de nosotros como sociedad, no ha habido la atención en las escuelas, sería muy irresponsable de alguien señalar a alguna autoridad sobre los hechos, es un comportamiento que se está dando no solamente en México, en muchas partes del mundo, es el momento que actuemos”, agregó.