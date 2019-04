Estado vive incertidumbre económica por contradicciones del gobierno federal

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, afirmó que Tamaulipas vive con incertidumbre económica respecto a las participaciones federales, lo que preocupa porque “no hemos podido descifrar la línea económica de nuestro presidente”.

En entrevista, el legislador señaló que aunque se quisiera que las dependencias estatales tuvieran un presupuesto holgado, “tenemos que hacer todo lo posible con lo que contamos ahorita para que nos alcance a terminar lo que nos corresponde”.

Salinas Mendiola destacó que Tamaulipas se ha sujetado a una estricta disciplina financiera, “lo que no podemos es arriesgarnos a fijar (mayor presupuesto) cuando no sabemos realmente cual es el presupuesto de nuestro Estado y creo que varios Estados están en las misma condiciones, tenemos que ser muy precavidos y no comprometernos a cantidades que probablemente después no podamos cumplir”.

Dijo que contradicciones como el supuesto regreso de la tenencia, o la atracción del impuesto predial para las arcas federales, crean confusión en cuanto a la política económica del gobierno federal.

Salinas Mendiola refirió “el retiro del ramo 23, las promesas de federalizar la salud y la educación nos pone un poquito inquietos y lo que menos debemos hacer ahorita es repartir un dinero que probablemente mañana o pasado no tengamos. Nos preocupa y quisiéramos que el presidente cambiara la intención del centralismo”.

El diputado apuntó: “esperemos que nuestro presidente nos lleve por un buen rumbo y no esté creando incertidumbre, podríamos llegar a eso y afectaría las inversiones nacionales y extranjeras”.

Dijo que el pacto federal no ha cambiado pero que todavía hay recursos pendientes que la federación no ha entregado a Tamaulipas.