Fiscalía General será independiente del Ejecutivo: Procurador

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- La Fiscalía General del Estado iniciará funciones con una marcada autonomía del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, dijo el procurador Irving Barrios Mojica, al acudir a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso local.

Barrios Mojica dijo que acudió a comparecer sólo como un aspirante más sin esperar ningún favoritismo de parte de los diputados que el sábado nombrarán al Fiscal General.

“He escuchado y he analizado algunas opiniones yo lo veo como una crítica constructiva. Se habla de procuradores que pasan a ser fiscales con una vinculación con el Poder Ejecutivo, y en mi caso no es así, yo nunca he militado en ningún partido político”, indicó.

El procurador también destacó que la Fiscalía debe arrancar con plena autonomía presupuestal, pues de lo contrario se estaría a expensas de la voluntad de otros poderes.

“Eso sería algo ideal, creo que habría que trabajar en ello, lo que sí es un gran logro es que efectivamente exista una plena autonomía en toda la extensión de la palabra, que no se pueda reducir el presupuesto, porque pues habría una simulación o una autonomía relativa”, precisó.

Barrios Mojica señaló la creación de la Fiscalía dará la oportunidad de poner un orden a la situación administrativa que actualmente atraviesa la Procuraduría.