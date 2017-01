Garantizados, los recursos a programas y escuelas: PANAL

Miércoles, 18 de enero de 2017

Itzcalli Anzures Silva, regidora local

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante las fallas de infraestructura de los planteles escolares, se busca garantizar los recursos de los programas Escuelas al Cien, y Escuelas de Calidad, dijo la regidora del Partido Nueva Alianza, Itzcalli Anzures Silva.

Dijo que al menos, a nivel Estado, entre 300 y 400 escuelas están siendo remozadas, y no se prevé una disminución de recursos para el rubro educativo.

“Siempre se está pidiendo a los diputados federales, locales y a los senadores y como sindicato también, que no reduzcan la educación, o sea me atrevo a decir: diputados échennos la mano, no nos reduzcan educación eso es lo más valioso que podemos ofrecer, al igual que salud”, dijo.

Asimismo agregó: “no demerito el trabajo de otras secretarías pero siempre hablar de educación pues es lo más complejo, y siempre sabemos que va a ser gran parte de la solución a problemáticas, pues no nos recorten”.

Anzures Silva dijo que este reclamo se puede hacer dejando los colores partidistas por un lado, para que se garantice la llegada de recursos, etiquetados para el tema educativo.

“Y sobre todo conjuntar todas las fuerzas políticas, olvidar colores, porque el programa de escuelas al cien trae una meta programada de 300 y 400 en Tamaulipas.

“La verdad es que uno como autoridad quiere escuchar lo más que se pueda para nuestro Estado y para nuestro municipio, entonces pues traemos la meta no nada más de escuelas al cien, escuelas de calidad y todos los demás programas”, concluyó.