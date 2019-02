Hospitales de Tamaulipas al 95 en abasto de medicamentos: Gloria Molina

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- Los hospitales públicos de Tamaulipas alcanzan el 95 por ciento de cobertura de medicamentos, luego de licitar contratos para compra de medicamentos y materiales de curación por 413 millones de pesos, informó Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud.

En entrevista, la funcionaria estatal señaló: “ya tenemos más de mil 300 renglones licitados por 413 millones de pesos. Y ya estamos listos con 678 medicamentos, y el resto son de materiales de curación”.

Molina Gamboa dijo que con ello, se tiene cubierto el 95 por ciento de las necesidades de los pacientes.

“Con toda honestidad al cien por ciento no es posible llegar; el año pasado estábamos al 92 por ciento, este año estamos al 95 por ciento, pero llegar al cien por ciento es una falacia. Eso no es posible, hay pacientes que necesitan medicamentos que no están licitados”.

La Secretaria de Salud señaló que, de los 678 medicamentos licitados, cubren 424 causas que paga el Seguro Popular “y también hay 287 intervenciones o diagnósticos del Seguro Popular”.

Dijo que con las mil 300 claves que ya están licitadas, en caso de que el medicamento no este físicamente en la farmacia del hospital, entonces se expide un vale de parte de la dependencia.

Molina Gamboa advirtió que además se condiciona a los proveedores a cumplir con requisitos para poder cobrar, “porque solo se paga receta surtida, no se paga almacenamiento de medicamentos ni se pagan medicinas caducas”.

La funcionaria estatal dijo que de esta manera, el Sector Salud de Tamaulipas se encuentra preparado para enfrentar las necesidades de la población hospitalaria y los pacientes de todo el Estado.