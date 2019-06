Imposiciones en MORENA cobraron la factura: Diputada

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- La diputada local del Movimiento Regeneración Nacional, María de la Luz del Castillo Torres, pidió hoy a su partido “corregir” el rumbo y dijo que las imposiciones de candidatos cobraron la factura en las elecciones pasadas.

En entrevista en el palacio legislativo, afirmó que los malos resultados obtenidos por MORENA en Tamaulipas, son una consecuencia de la errónea elección de candidatos.

“Nosotros estamos aptos para elegir quienes pueden ser nuestros candidatos que pueden salir adelante, el error fue que nos los ponen desde México. En parte son imposiciones que no aceptamos porque no sabemos cómo vayan a trabajar”, estableció.

Del Castillo Torres dijo que entre la militancia de MORENA “nos conocemos y sabemos quién es quién, quien puede estar apto a representarnos”.

Pero llamó a sus correligionarios a corregir el rumbo del partido “y aprovecho para pedir que nos unamos la militancia de MORENA en Tamaulipas para que no vuelva a pasar esto, para que en el futuro tengamos mejores resultados y que no pueda pasar lo mismo, que nos vengan a imponer lo que no debe de ser”.

Antes de ingresar al salón de sesiones del Congreso, la diputada todavía dijo que la derrota electoral de MORENA en Tamaulipas se dio porque “no fueron los candidatos idóneos, por eso”.