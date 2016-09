Insuficientes, las acciones para mejorar la situación laboral de las mujeres

Jueves, 8 de septiembre de 2016

Faltan más instancias de apoyo a la mujer, consideró la regidora Magnolia López Sevilla

Por: Enrique Jonguitud

Ni los programas de concientización, ni las acciones oficiales, han logrado que la igualdad de género permee en los ámbitos como el laboral, donde las mujeres no han logrado los espacios que merecen, siendo desdeñadas por el simple hecho de ser madres solteras.

Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Cabildo de Ciudad Victoria, Magnolia Alejandra López Sevilla, dijo que además de espacios laborales, ha faltado también que la misma autoridad cree instancias que arropen a las mujeres en caso de requerir ayuda de cualquier tipo.

Dentro de las asignaturas pendientes está la igualdad en el trabajo, que haya más oportunidades de trabajo para la mujer, que se le arrope y apoyarlas, por ejemplo faltan estancias infantiles para madres solteras, que les permitan dejar a sus hijos y que ellas puedan seguirse desarrollado”, indicó.

Subrayó que por esta clase de cosas, las empresas optan por contratar a varones en lugar de lidiar con los aspectos que trae consigo una mujer, que además de trabajar, tiene que cuidar a sus hijos.

“Por no poner una guardería o por no ayudarlas, las empresas optan por contratar a varones”, puntualizó tras aceptar, que no existen quejas por esta causa.