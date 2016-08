Libros de texto no deben condicionarse al pago de cuotas en escuelas, advierten

Viernes, 26 de agosto de 2016

Ericka Crespo Castillo, diputada local

Por: Enrique Jonguitud

La diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL) Erika Crespo Castillo, aseguró que el reparto de los libros de texto en las escuelas no debe condicionarse a la exigencia del pago de cuotas.

“No es una cuestión de falta de cuotas, no debe ser condicionante, los libros de texto gratuitos son de recursos públicos y por supuesto como la ley lo indica son de distribución gratuita”, advirtió.

La legisladora señaló que los libros se comenzaron a distribuir con anticipación porque la Secretaría de Educación de Tamaulipas inició actividades desde el 1 de agosto, y los maestros una semana antes del regreso a clases.

Dijo no tener algún reporte sobre el condicionamiento de entregar los libros a cambio de las cuotas, “no tenemos conocimiento que eso se esté dando, no es algo que se haya observado en los años anteriores y no hay motivo para condicionar ahora, no es factible”.

Crespo Castillo aseveró que para que los libros lleguen a los niños, se comenzaron a repartir con anticipación para poder abarcar todos los municipios del Estado.