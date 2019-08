Marchas de mujeres promueven el odio a los hombres, dice delegado de PROVIDA

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- El delegado de PROVIDA en Ciudad Victoria, Francisco Joel Rodríguez Domínguez, criticó las marchas de protestas de las mujeres al considerar que se promueve el odio hacia el género masculino.

“En lo que no estamos de acuerdo es en que radicalicen su lucha, esa promoción de odio en contra de los hombres creemos que no está bien y que no es correcto”, sostuvo.

Rodríguez Domínguez afirmó: “y menos ahora que también, todos los niveles de gobierno les están dando mucha importancia y muchas posiciones políticas, porque la equidad de género se promueve en todas las esferas, entonces no estamos de acuerdo con lo radical de su lucha”.

El delegado de PROVIDA dijo que sin embargo, puede concordar con ellas en cuanto a la impunidad que existe en muchos actos de violencia contra el género femenino, sobre todo cuando se trata de feminicidios, violaciones o acoso sexual.

Pero agregó: “pareciera que estamos viendo una guerra de sexos, entonces los seres humanos tenemos que convivir hombre con mujer, no tenemos porque tener esa lucha tan fuerte y que promueve el odio”.

Además declaró: “muchas de ellas se sienten agraviadas por casos particulares y yo las entiendo perfectamente, estamos sensibilizados en ese tema, las entendemos sin embargo creemos que a veces hay gente que busca otros fines”.

El delegado de PROVIDA en el centro de Tamaulipas, señaló que las marchas han derivado en violencia extrema “y actos de terrorismo eso no lo podemos permitir ni entender”.

De acuerdo con Rodríguez Domínguez, el feminismo exacerbado “desintegra a las familias, si ellas promueven ese feminismo radical ellas deben recordar que también tienen papás, hermanos, tíos e hijos”.

Además apuntó: “su lucha la hagan dentro de lo que marca la Ley, que sea pacífica que se unan, que mantengan unida su familia porque el tener sociedad unidad la autoridad va a buscar poder combatir precisamente esa violencia de género”.