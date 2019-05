Más de 32 mil tamaulipecos serán funcionarios de casilla

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- El próximo domingo serán instaladas en la entidad 4 mil 681 casillas con la participación de 32 mil 648 funcionarios de casilla, anunció Patricia Eugenia Navarro Moncada, Vocal de Capacitación Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas.

En entrevista, afirmó: “son 32 mil 648 funcionarios designados y esa es la meta de que todos vayan. Estamos terminando con simulacros en esta semana e invitando a los funcionarios de casilla a que participen en estos simulacros, que son prácticas de la jornada electoral para que se familiaricen con lo que van a hacer el día de la jornada electoral”, explicó.

Navarro Moncada señaló que en los simulacros se llama también a los suplentes para que estén enterados de lo que se tiene que hacer el día de las elecciones y en caso de que se les necesite puedan participar.

“El funcionario de casilla tiene la jornada en sus manos, instalan casilla a las 7: 30 y a las 8:00 inicia la votación. Cuando no inicia la votación es porque no han llegado todos y hay que esperar por lo menos 15 minutos, entonces a las 8:15 si no han llegado los funcionarios se hacen las suplencias necesarias”, indicó.

Navarro Moncada detalló que los funcionarios de casilla reciben al ciudadano, verifican su credencial de elector, que esté en la lista nominal, le entregan la boleta electoral, lo hacen pasar a votar, y marcan la credencial del INE para saber que ya emitieron su voto, además colocan el líquido indeleble en el dedo de los electores, por ello la importancia de participen el 2 de junio los 32 mil 648 ciudadanos que han sido capacitados.

Informó que en Tamaulipas se instalarán 4 mil 664 casillas para que los ciudadanos emitan su voto para elegir a los nuevos diputados que conformarán la próxima legislatura en el Congreso del Estado.

“Yo hago una invitación a todos a que participemos, que hagamos una fiesta cívica de las elecciones y que todos nosotros expresemos a través del voto nuestra preferencia, a quien le estamos dando la responsabilidad de guiar a Tamaulipas a través del Congreso del Estado”, puntualizó Navarro Moncada.