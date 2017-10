No me han corrido del Verde: Humberto Rangel

jueves, 12 de octubre de 2017

Rangel Vallejo criticó anteriormente la dirigencia de Patricio King en Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- El diputado Humberto Rangel Vallejo aseguró que no ha sido expulsado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ni ha sido llamado a comparecer por haber vertido polémicas declaraciones contra su dirigencia estatal.

Rangel Vallejo atajó los cuestionamientos de los reporteros señalando que su supuesta expulsión “se trata solo de rumores, no he sido notificado de nada, hasta que no sea notificado sigo dentro del partido”.

Rangel Vallejo declaró anteriormente que bajo la dirigencia de Patricio King en el PVEM de Tamaulipas, se perdió la oportunidad de abrir comités municipales para ampliar la presencia del Verde en el Estado.

“Fueron declaraciones que hice en la calentura del proceso interno, pero yo tampoco hice nada por escrito, y no he sido llamado, y como dije, no me han notificado nada”.

El legislador dijo que aún no ha pensado en declararse diputado independiente “no lo he considerado debido a que sigo perteneciendo al Partido Verde y no tengo ningún problema con la dirigencia, y a mí le dirigencia nacional de mi partido no me ha notificado nada”.

Rangel Vallejo también señaló que el Verde no le ha llamado la atención por votar siempre a favor de las iniciativas y propuestas del Partido Acción Nacional, “Soy un solo diputado, represento un solo voto, y tengo que negociar porque no puedo aislarme”, apuntó.