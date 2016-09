No se tolerarán actos de corrupción; se acabaron los diezmos y cuotas del pasado

Viernes, 30 de septiembre de 2016

Francisco Cabeza de Vaca, presentó el Decálogo de Compromisos de su Gobierno

Por: Ismael de Leija

Tampico, Tamaulipas.- Durante la presentación de su Gabinete, el Gobernador Electo Francisco García Cabeza de Vaca, hizo mención del decálogo que habrá de regir para todos y cada uno de los funcionarios y servidores públicos de su gobierno.

Con estos diez reglamentos “estamos buscando responder al alto grado de expectativa que se tiene de este gobierno, y de este tamaño es el reto y el compromiso que tenemos con los tamaulipecos”, dijo.

Decálogo de compromisos del gabinete

1.- La evaluación al gabinete y los principales colaboradores, a través de la creación de un sistema de seguimiento en dependencias y entidades de la administración pública, de los proyectos de gobierno y de los servidores públicos de todos los niveles, pues “el que no cumpla se va”, enfatizó.

2.- Un gobierno transparente y con rendición de cuentas, que recupere la credibilidad en las instituciones públicas; “estamos obligados a recuperar la confianza de los ciudadanos”.

3.- Presentación de la declaración 3 de 3 de los funcionarios de gobierno, cumpliendo así con lo relativo de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos, para responder a la exigencia ciudadana de combatir la corrupción y la impunidad; “tenemos la obligación de dar certeza a la sociedad sobre nuestros actos, debemos conducirnos con honestidad y responsabilidad”.

4.- No se tolerarán actos de corrupción, ni diezmos ni cuotas en la otorgación de los bienes y los servicios públicos; “ejerceremos nuestros cargos con honradez, sensibilidad política y vocación social; debemos conducirnos con alto sentido de ética pública, en cumplimiento de nuestras responsabilidades administrativas. Todos los integrantes de este gobierno estaremos aceptando alejarnos de las prácticas del pasado”.

5.- Modernizar los procesos administrativos para eficientar los servicios e innovar, “para que a través de ello podamos destinar mayores recursos humanos, materiales y financieros a los programas sociales y a las acciones sociales que exigen los tamaulipecos”.

6.- Optimizar los recursos de la dependencias, suprimiendo “los gastos inútiles que lesionen a los presupuestos, enviando así un mensaje de las buenas prácticas del gobierno, pues reconocemos que el desafío de los recursos públicos es una de las críticas más sentidas de los ciudadanos. Estamos obligados a hacer más con menos”.

7.- Búsqueda de fuentes de financiamientos alternos. “Implementaremos una estrategia para obtener recursos que nos permitan la ejecución de programas y proyectos gubernamentales a través de instituciones nacionales y extranjeras que puedan aportar recursos para el desarrollo de nuestro estado, todo de acuerdo a la permitido dentro de la normatividad”.

8.- Un gobierno con sensibilidad para atender a la gente, establecer contacto con los ciudadanos en las calles; “el funcionario que no escuche ni vea los problemas de manera directa, pierde la perspectiva y está fuera de la realidad. Necesito un gabinete en las calles para acercar al gobierno a los ciudadanos”.

9.- Atención puntual de las quejas y denuncias del público usuario.

10.- Gobierno de todos para todos. “Gobernaremos buscando en todo momento la paz y el bienestar en el desarrollo de Tamaulipas; no haremos distingos de ninguna especie, no gobernaremos con rencores ni resentimientos, pero no permitiremos la impunidad. Los programas y acciones de gobierno se aplicarán de manera imparcial, no permitiremos el uso partidista de nuestras acciones, nuestro compromiso con el pueblo tamaulipeco es la búsqueda del bien común, porque los actos de corrupción, impunidad y discriminación, serán denunciados y castigados conforme a derecho”.

Con este decálogo, el Gobernador Electo pidió que no quede la menor duda de que no se va a descansar ni un solo momento para asegurar que se recupere la confianza, para que regrese la inversión, “para restablecer el orden, la paz y el estado de derecho, pero sobre todo para poderle regresar a nuestra gente el orgullo de ser tamaulipecos”.

“Porque gobernaremos para todos los hombres y las mujeres del estado de Tamaulipas”, finalizó.