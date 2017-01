Piden endurecer la seguridad en planteles de Educación Tecnológica

Jueves, 19 de enero de 2017

Guadalupe García, Subdirector de Educación Tecnológica

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Subdirector de Operación de la zona norte de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) en México, Guadalupe García Jiménez, aseguró que es necesario trabajar más en las medidas de seguridad que existen en las escuelas de todo el país.

Aún sin conocerse las causas de la tragedia que sucedió en un plantel de Nuevo León, el funcionario federal, dijo que actualmente existen protocolos de seguridad en las instituciones, pero insistió que aun así, los planteles no están exentos de alguna situación de riesgo.

“Es difícil decir que no existe seguridad dentro de los planteles, no estamos exentos, sin embargo el lugar más seguro después del hogar es la escuela”, indicó.

Refirió que en el caso de la DGETA, existen comités de seguridad que se trabajan en coordinación con los padres de familia, y que incluyen acciones como la operación mochila.

“También tenemos un programa de prevención de las adicciones que se lleva dentro del protocolo educativo, nos permite como sector educativo dar la seguridad a las familias”, asentó.

En entrevista en el marco de su visita a Ciudad Victoria, habló también de la falta de un coordinador estatal en la DGTA Tamaulipas: “se están reordenando a través de la subsecretaría para ver el nombre que se le pondría a este cargo, mientras tanto se sigue atendiendo a través de las áreas del enlace operativo que es el área de planeación, técnica, administrativa y de vinculación, estas le dan seguimiento a cada una de las instalaciones”.