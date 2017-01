Piden frenar el aumento al transporte en ciudad Victoria

Domingo, 15 de enero de 2017

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de que concesionarios del transporte público se pronunciaran por aumentar las tarifas de su servicio en Tamaulipas, el regidor del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Mario Ramos Tamez, pidió al Gobierno del Estado, estructurar acciones para frenar este nuevo golpe al bolsillo de la gente.

En entrevista dijo que la instancia estatal, está en posibilidad de no permitir que los grupos que dominan el transporte en la entidad, no impulsen este tipo de medidas.

“Se puede hacer un subsidio para evitar que no suba el transporte público en Tamaulipas”, indicó tras sostener, que este servicio no puede encarecerse porque no se presta con la calidad que debería.

“Y tratar de que no se afecté el bolsillo de la gente… Por ejemplo que se deje de dar autos a funcionarios, y recortar más en cosas banales, y crear ese subsidio que permitiría invertir en que la gente esté mejor”, asentó.

Explicó que según cálculos se requieren al menos unos 125 millones de pesos al año, para que no aumente un peso el transporte público en Victoria.

“El 70% de los victorenses se mueve en transporte público y a muchos de ellos no les alcanza para pagar dos micros”, concluyó.