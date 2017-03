Poder Judicial multa a la tamaulipeca “Paloma” Guillén por retrasar juicios políticos

Martes, 28 de Febrero de 2017

Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada federal de Tamaulipas por el PRI

Por: Redacción

La priísta Mercedes del Carmen Guillén Vicente “Paloma”, diputada federal por Tamaulipas y presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso de la Unión, fue multada por el Poder Judicial de la Federación por no convocar durante un año a los miembros de la comisión que preside para evadir el desahogo de las denuncias de juicios políticos interpuestas contra los también priístas Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, y Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

La también dos veces diputada local por Tampico, ex Procuradora General de Justicia y ex secretaria general de gobierno en Tamaulipas, junto con el presidente de la Comisión de Justicia Álvaro Ibarra, fueron sancionados por un fallo del Poder Judicial Federal para cubrir una multa de 7 mil 500 pesos que se les impuso por no desahogar la revisión de juicio político también en contra del ex gobernador de Chiapas Juan José Sabines.

Por lo que ambos legisladores no conformes con el fallo recurrieron al amparo federal para evitar cumplir con las sanciones.

Cabe señalar que los presidentes de Gobernación y Justicia se han negado a instalar la Subcomisión de Examen Previo para, como lo señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, procesar las denuncias que se han recibido en la Cámara de Diputados contra servidores públicos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno.

Desde 2003 a la fecha existen 352 denuncias, algunas de las cuales ya son improcedentes, pues los señalados ya no son servidores públicos y por lo tanto no son sujetos de juicio político.

Recientemente, Guillén Vicente huyó corriendo por la calle rumbo a su vehículo en la ciudad de Tampico, para esconderse de los manifestantes que le exigían a gritos una explicación de su voto a favor del polémico gasolinazo.