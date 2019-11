Preocupa recorte federal de recursos para búsqueda de desaparecidos

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Guillermo Gutiérrez Riestra, presidente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Tamaulipas, afirmó que a nivel nacional se están subejerciendo 400 millones de pesos de recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas.

El activista social lamentó que además, en el próximo año se vaya a reducir el dinero destinado a la atención a víctimas en el país, y además, no se contempla una ampliación para las acciones de búsqueda.

“Para el 2020 se reducirá en un 30 por ciento el presupuesto para la atención a víctimas, y no se amplió el presupuesto para la búsqueda de desaparecidos. Y vaya que es uno de los tres primeros asuntos de interés para el Gobierno Federal”, estimó.

El “proceso de aprendizaje” para plantear una estrategia nacional de búsqueda de desaparecidos”, afirmó.

Gutiérrez Riestra agregó: “en la Federación todavía no terminan la estrategia para búsqueda de desaparecidos, todavía están en un proceso de aprendizaje, es pérdida de tiempo porque no es necesario empezar de cero, ya hay trabajo realizado que se puede tomar, pero todavía no hay plan nacional para las búsquedas en vida y las búsquedas de muerte”.

De acuerdo con el activista social, se han realizado foros a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de búsqueda, “pero ya estamos a final de año y por eso no entendemos en que se vaya a gastar el presupuesto, porque hay un presupuesto de 400 millones de pesos para las búsquedas y no lo han ejercido”.

Sin embargo, señaló que las desapariciones siguen ocurriendo “porque seguimos conociendo asuntos recientes de este mes, del anterior o de la semana pasada de personas que se han desaparecido”.

Gutiérrez Riestra exigió que se hagan las búsquedas “necesitamos presionar a las autoridades para que hagan la búsqueda permanente, movilizándose, que no estén inermes ahí las autoridades ni el Comisionado de Búsqueda y en este caso ni la Fiscalía General”.

Aseguró que aunque se han hecho promesas, no se les da el beneficio de la duda “nosotros hasta ver no creer, ya ha habido muchos años de palabrería pero sin ninguna acción queremos ver que realmente se hagan acciones efectivas de la búsqueda de desaparecidos”.

“Ese problema es el principal en Tamaulipas y en el país, porque no podemos tener un país violentado con muchas víctimas como lo tenemos, se tiene que atender el asunto de manera inmediata. Que ya se pongan a trabajar que los busquen por que no lo están haciendo”, dijo.

Gutiérrez Riestra concluyó “los casos más recientes, si se hace un esfuerzo, puede que se encuentren con vida, incluso los anteriores, si hacen una estrategia de búsqueda donde se piense que se pueden rescatar a muchos de los desaparecidos”.