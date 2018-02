Proceso electoral no impedirá revisión a fondo de las cuentas públicas: JHC

miércoles, 31 de enero de 2018

Joaquín Hernández Correa, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior en el Congreso

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- El diputado panista Joaquín Hernández Correa, afirmó que las campañas electorales no impedirán que las cuentas públicas se revisen a fondo, evitando las famosas aprobaciones tipo exprés.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, en el Congreso local, señaló que a pesar de los tiempos políticos se continuará con una revisión detallada de las cuentas, de las que se han hallado al menos faltantes de 30 mil millones de pesos por comprobar.

Recordó que en los próximos días vencerá el plazo para que los ayuntamientos hayan solventado los gastos observados, por lo que en cuanto se tenga la información el Auditor Superior del Estado, presentará los resultados a la Comisión de Vigilancia.

“Lo he comentado que es mucho dinero, que algunos era más todavía, pero en base a entregar la documentación comprobatoria pues ha disminuido, y no creo que vaya a haber grandes problemas salvo que bueno ya se haga algo que finalmente sea una desviación directa que no se pueda comprobar”, declaró.

Agregó que “en esta legislatura ha habido ayuntamientos que no han entregado un solo documento en todo el año, será porque no conocen la ley o realmente no tendrán personal capacitado para llevar a cabo todas las cuentas”.

Hernández Correa afirmó que la actual legislatura ha sido minuciosa en la revisión de las cuentas públicas: “hemos sido más observadores del seguimiento de las cuentas públicas, ejemplo de eso es que anteriormente las cosas se pasaban al vapor, y ahora hay un gran número de revisiones”.

El legislador local dijo que mientras el pasado auditor reportó irregularidades en las cuentas por 3 mil millones de pesos, el actual Auditor, Jorge Espino Ascanio, ha reportada hasta 30 mil millones de pesos no comprobados por los alcaldes.

Hernández Correa sostuvo que las campañas políticas no detendrán la revisión estricta de las cuentas: “el asunto es el tiempo en que estamos pero eso no puede ser responsabilidad nuestra, si un presidente municipal o un ex funcionario ha incumplido con la ley y no ha entregado la documentación, aquí el asunto es que es un asunto legal, no un asunto político”.