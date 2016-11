Protestan contra maestro acusado de violación

Miércoles, 30 de noviembre de 2016

La protesta encabezada por padres de familia

Por: Enrique Jonguitud

Padres de familia de la escuela primaria “Salvador Ibón Aguilar”, ubicada en la colonia Azteca de esta capital, protestaron hoy amenazando con retirar a sus hijos de las aulas, a causa de la reinstalación de un maestro presuntamente acusado de violara una niña.

La protesta fue en contra de Roberto Ponce Saldaña, a quien además acusan de no tener un título real de maestro, y a quien dicen, no dejarán entrar a la escuela ni dar clases.

“Él no es maestro, no es profesor de primaria, no está capacitado,sólo ha dado español pero no lo vamos a dejar entrar, él quiere dar clases en grupo pero él ya no puede entrar aquí”, expuso Patricia García,una de las madres de familia inconformes.

García dijo no explicarse porqué las autoridades educativas lo reingresaron a la primaria: “no es maestro, no tiene educación y además era conserje ¿cómo pasó de ser conserje a maestro”.

Dijo que el grupo de madres de familia no retirará la protesta, hasta que Ponce Saldaña no sea reubicado en alguna otra escuela.